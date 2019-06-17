Украина не привезла на салон в Ле Бурже ни одного самолёта — только макеты

Участие страны в международном авиакосмическом салоне ограничено по финансово-экономическим причинам.

Украина не представила на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле Бурже ни одного самолёта: ни для выставки, ни для участия в лётной программе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя украинского госконцерна "Укроборонпром".

Незалежная привезла во Францию только несколько макетов и шале с экспозициями компаний "Антонов" и "Мотор Сич".

— По ряду причин, в том числе финансово-экономических, участие страны в салоне в Ле Бурже чрезвычайно ограничено, — сообщил источник.

Напомним, что двумя годами ранее "Укроборонпром" заявлял о себе более масштабно. Он представил новый транспортный самолёт Ан-132D. Однако выставка запомнилась ещё и тем, что российских журналистов не пустили на одну из пресс-конференций украинских разработчиков, чтобы они не смогли задать неудобные вопросы.

Отметим, что авиационно-космический салон в Ле Бурже продлится до 23 июня.