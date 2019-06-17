Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом, сообщает Xinhua.

По данным агентства, поездка Си Цзиньпина в Северную Корею состоится 20–21 июня. Для него это будет первый визит в КНДР в качестве китайского лидера.

Напомним, в январе в ходе визита в Пекин председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил китайского лидера Си Цзиньпина посетить Пхеньян.