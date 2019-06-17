Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом, сообщает Xinhua.
По данным агентства, поездка Си Цзиньпина в Северную Корею состоится 20–21 июня. Для него это будет первый визит в КНДР в качестве китайского лидера.
Chinese President #XiJinping to visit DPRK on June 20-21 https://t.co/ltQEyZ0dKV pic.twitter.com/MAhDHWb4na— CGTN (@CGTNOfficial) 17 июня 2019 г.
Напомним, в январе в ходе визита в Пекин председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил китайского лидера Си Цзиньпина посетить Пхеньян.
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