Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к украинскому алкоголю

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как бывший экс-глава Украины Пётр Порошенко относится к местному алкоголю, передаёт телеканал "112 Украина".

По словам Саакашвили, бывший лидер Незалежной придерживается того мнения, что на Украине не могут делать хорошее вино. Политик сказал, что он не один раз просил Порошенко снизить налоги для украинских виноделов, однако тот отказывался.

В связи с этим, по мнению экс-президента Грузии, производители местного алкоголя находятся в сложной ситуации: они обязаны платить большие пошлины и проходить сложные процедуры регистрации.

Кроме того, Саакашвили заметил, что Порошенко не употребляет местный алкоголь, а предпочитает "соответствовать окружению".

Ранее бывший глава Украины заявлял, что за последние 35 лет находился в состоянии алкогольного опьянения лишь один раз.