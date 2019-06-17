Мошенники под видом следователей развели на 4 млн любительницу БАДов из Сургута

Сначала 50-летней женщине продали "пустышки", а затем убедили перечислить им дополнительные деньги, пообещав взамен компенсацию.

Невероятную по своей простоте схему "развода" провернули мошенники в Сургуте. Пострадавшая перевела им более 3,7 миллиона рублей, надеясь получить компенсацию за некачественные препараты. Ещё более печально, что большую сумму этих средств она взяла в кредит.

— Установлено, что заявительнице позвонил мужчина, который представился следователем Следственного Комитета МВД РФ. Неизвестный сообщил, что ей положена компенсация в размере десяти миллионов рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее приобретала БАДы (биологически активные добавки), — сообщили в пресс-службе местного управления МВД РФ.

Лжеследователь уточнил, что компенсацию для пострадавшей выбил некий адвокат, который будет представлять её интересы и в дальнейшем. От женщины лишь требовалось оплатить его услуги — четыре тысячи рублей, которые она тут же, без всяких сомнений, перевела злоумышленникам.

Вскоре на несчастную обрушился целый шквал звонков: мошенники представлялись работниками различных федеральных учреждений и требовали оплатить то налоги, то страховку. Женщина, рассчитывая на крупную выплату, охотно расставалась со своими деньгами.

— Доверчивая гражданка в течение двух месяцев совершила порядка 20 переводов денежных средств на общую сумму в размере более 3 700 000 рублей, — сообщили в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся розыск преступников. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

А ранее эксперты предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp. Приманкой для жертв стало обещание целого терабайта бесплатного интернет-трафика.