Сотрудников Домодедово начали пропускать через алкорамки

Прохождение теста на трезвость является обязательным для некоторых категорий работников.

Сотрудников московского аэропорта Домодедово начали проверять на алкогольное опьянение с помощью специальных рамок с тестерами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя транспортного предприятия.

Подобные устройства для бесконтактной проверки уровня трезвости персонала были установлены на контрольно-пропускном пункте аэропорта.

Для экспресс-анализа сотруднику необходимо выдохнуть в сторону рамки, после чего система мгновенно проведёт проверку и выдаст результат. В том случае, если он анализ не пройдёт, двери турникета для него не откроются.

Таким образом, работники контролирующих служб (таможенных, обеспечивающих безопасность и других) в состоянии опьянения к своей работе приступить не смогут.

Отметим, что ежедневный тест на алкоголь является по закону обязательным для таких категорий персонала аэропорта, как работники аэродромных служб, специалисты по хендлингу и обслуживанию пассажиров, сотрудники по обеспечению бортовым питанием, а также топливом.

В свою очередь все водители аэропорта проходят медицинский осмотр не только перед рабочей сменой, но и после её окончания.