Приставы рассказали о самых распространённых долгах россиян

За первые четыре месяца 2019 года в России чаще всего взыскивали штрафы за административные правонарушения, нарушения частноправового характера и налоговые платежи. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов сообщает News.ru.

В ведомстве подчеркнули, что основная сумма задолженности граждан приходится на исполнительные производства по взысканиям частноправового характера, в числе которых и кредиты.

Специалисты отмечают ежегодный рост принудительно взысканной суммы долгов. В 2018 году она составила 676,3 миллиарда рублей.

За первые четыре месяца текущего года взысканная сумма по долгам составила 224,3 миллиарда рублей.

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