В отчёте по катастрофе SSJ-100 нашли деталь, которая объясняет сильный пожар

Задняя левая дверь отсутствовала в пассажирской кабине самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Как говорится в предварительном отчёте Межгосударственного авиационного комитета, она сгорела, сообщает РБК.

Этим, по мнению пилота, который пожелал остаться неназванным, можно объяснить, почему так быстро сгорел салон воздушного судна.

Такого же мнения придерживается и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

— Но я не верю, что экипаж мог такое допустить. Скорее всего, во время паники кто-то из пассажиров стал дёргать эту ручку, — сказал эксперт.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.