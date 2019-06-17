В России подорожал "борщевой набор"

Однако дальнейшего роста цен на плодоовощную продукцию финансовые аналитики не прогнозируют.

Цены на овощи для "борщевого набора" поднялись на 11,8%. Об этом сообщается в новом выпуске обзора "Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии" от Банка России.

Финансовые аналитики сравнивали стоимость продуктов в мае с апрельскими ценами. Несмотря на подорожание продуктов, в исследовании отмечается, что устойчивого повышения цен на плодоовощную продукцию не ожидается.

Также, по данным Банка России, годовая продовольственная инфляция в мае 2019 года составила 6,4%, то есть выросла на 0,5%. В июне показатель снизился до 5,0%.

Цены на эти продукты не идут ни в какое сравнение с некоторыми экзотическими фруктами — Лайф рассказывал про японский арбуз за полмиллиона рублей и оранжевую дыню за полтора миллиона.