Бассейн медведицы Розы в Московском зоопарке забросали мусором

Посетителей призывают быть аккуратнее, так как пластиковые бутылки, обёртки и еда подвергают опасности здоровье животных и птиц.

Сотрудники Московского зоопарка призвали посетителей не бросать посторонние предметы в вольеры, где обитают животные и птицы.

— Достаточно просто соблюдать несложные правила посещения зоопарка, выбрасывать мусор в специальные корзины, которые установлены по всей территории, а также не ронять (намеренно или нарочно) в вольер животных ничего постороннего, — сказано в посте, размещённом в аккаунте зоопарка в "Инстаграме".

Сотрудники зоопарка опубликовали запись, на которой видно, как медведица нашла в воде бассейна пластиковую бутылку, после чего стала грызть её.

По словам сотрудников, при очистке вольера медведицы Розы в бассейне регулярно обнаруживается немало мусора. Любые посторонние предметы подвергают опасности здоровье животных.