Спикер пермской думы наградит самого себя

Председателя планируется представить к награде в связи с его 55-летием и за большой личный вклад в нормотворчество.

Депутаты Пермской городской думы на ближайшем заседании рассмотрят вопрос о награждении почётным знаком "За заслуги перед городом Пермь" спикера Юрия Уткина. Соответствующий документ внёс мэр города Дмитрий Самойлов. Как сообщает портал URA.RU, итоговый документ будет утверждать сам Уткин.

В проекте решения говорится, что председателя думы планируется наградить в связи с его 55-летием и за большой личный вклад в нормотворчество.

К награде также полагается единовременное денежное вознаграждение.