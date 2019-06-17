Каскадёр объяснил, почему полицейский разворот на Lada превратился в сальто

Сотрудники военной автоинспекции технически всё сделали правильно, заявил президент Гильдии каскадёров Александр Иншаков. Но они забыли о сцеплении шин с дорогой.

Причиной неудачного "полицейского разворота" на Lada Vesta, который превратился в сальто, стали качественная резина и хороший асфальт. Сотрудникам военной автоинспекции, которые выполняли трюк, стоило полить дорогу водой или посыпать песком, чтобы снизить сцепление шин с дорогой. Об этом РИА "Новости" сообщил президент Гильдии каскадёров в России Александр Иншаков.

— Судя по всему, у ребят была хорошая резина и хороший асфальт. Им не повезло. В принципе всё они сделали правильно, но не рассчитали. Чуть-чуть не хватило опыта, — сказал Иншаков.

Также президент Гильдии каскадёров предположил, что правоохранителям стоило увеличить скорость — это тоже помогает уменьшить сцепление. И хоть перевернуться при "полицейском развороте" может машина любой марки, подобные происшествия, по словам Иншакова, редкость.