Газопровод "Северный поток — 2" построен почти на 60%

Трубопровод "Северный поток — 2" построен уже на 58,7% от его общей протяжённости. Соответствующие данные журналистам сообщили в пресс-службе российской энергетической компании "Газпром".

Согласно информации, к настоящему моменту по дну Балтийского моря был проложен 1441 километр газопровода. Это составило 58,7% от общей протяжённости "Северного потока — 2" , одного из самый масштабных проектов по поставкам газа в Европу.

Напомним, что данный проект предусматривает прокладку двух ниток трубопровода по Балтийскому морю от России до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. Последняя, отметим, разрешения на строительство пока не дала.

Тем временем в администрации президента США рассматривается возможность введения односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток — 2".