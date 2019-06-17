Эксперты рассказали, как подготовиться к длительному авиаперелёту

Снизить стресс помогут как рекомендации по подбору одежды, так и советы в отношении "равновесия ума".

Для того чтобы минимизировать риски, связанные с долгим авиаперелётом, и избавить свой организм от ненужного стресса, достаточно правильно подготовиться к рейсу и соблюдать несколько важных правил. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на эксперта по красоте и здоровью Юлию Энхель.

Во-первых, следует заранее выбрать удобную одежду. Отдайте предпочтение натуральным, "дышащим" тканям и не сковывающим движения фасонам. Что касается обуви, то откажитесь от каблуков или захватите с собой в полёт тапочки. Чтобы избежать проблем с сосудами, можно надеть компрессионные гольфы.

Кроме того, в день перелёта необходимо употреблять больше воды, причём пить её надо до, во время и после рейса.

Страдает в самолётах и кожа. Всему виной кондиционеры, которые сушат нежные участки лица, в особенности страдает тонкая кожа под глазами. Эксперт советует взять в дорогу незаметные патчи для области вокруг глаз, носогубных складок и межбровья. Патчи эффективно борются со следами усталости, поэтому, в результате применения их во время полёта выход из самолёта будет сопоставим с выходом из салона красоты.

Также стоит уделить отдельное внимание бортовому питанию. Мучное и сладкое — не лучший выбор для самолёта, лучше отказаться от них в пользу лёгкого салата. Если же перелёт предстоит ночной — едой можно пренебречь. Ведь и в обычной жизни врачи не советуют есть позже семи часов вечера, поскольку такой режим помогает сохранить идеальную фигуру и хорошее самочувствие. Впрочем, терпеть голод также нельзя, это может привести к нежелательным последствиям. Если потребность в перекусе есть — мучить свой организм ни на земле, ни на десяти тысячах километров над ней не стоит.

Последний совет эксперта — медитация — может полюбиться тем, кто боится полётов. Освойте сидячую медитативную практику дзадзен. С её помощью вы успокоите разум и тело, сможете сбалансировать свои чувства и прийти в состояние дзансин, что в переводе с японского означает "равновесие ума". Максимальное расслабление и релаксация помогут пройти полёту легко и незаметно.

Ранее Лайф узнал, как правильно себя вести, если вам отказывают в регистрации на рейс или навязывают дополнительные услуги в полёте.