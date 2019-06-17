Орешкин назвал назначение Бабича своим замом "тяжёлой артиллерией"

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал назначение бывшего посла нашей страны в Минске Михаила Бабича своим заместителем. Пост с фотографией министра и его нового зама появился в понедельник в "Инстаграме".
— Усиливаем министерство тяжёлой артиллерией! — подписал снимок Орешкин.
О том, что Бабич назначен заместителем главы Минэкономразвития, стало известно сегодня. В Кремле рассказали, что бывший посол РФ в Белоруссии и на новом посту продолжит заниматься интеграционной тематикой.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram