Орешкин назвал назначение Бабича своим замом "тяжёлой артиллерией"

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 Фото © Instagram/oreshkin_max

Бывший посол РФ в Белоруссии и на новом посту продолжит заниматься интеграционной тематикой.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал назначение бывшего посла нашей страны в Минске Михаила Бабича своим заместителем. Пост с фотографией министра и его нового зама появился в понедельник в "Инстаграме".

Усиливаем министерство тяжёлой артиллерией! — подписал снимок Орешкин.

О том, что Бабич назначен заместителем главы Минэкономразвития, стало известно сегодня. В Кремле рассказали, что бывший посол РФ в Белоруссии и на новом посту продолжит заниматься интеграционной тематикой.

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