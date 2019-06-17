В Таиланде "итальянские Бонни и Клайд" выдавали себя за Джорджа Клуни

В Таиланде арестовали "итальянских Бонни и Клайда", выдававших себя за американского актёра Джорджа Клуни. Пара находилась в бегах шесть лет, сообщает CNN.

58-летний Франческо Галделли и его жена, 45-летняя Ваня Гоффи, продавали одежду "от имени" актёра. В 2010 году Клуни дал свидетельские показания, обвинив супругов в использовании его имени с целью обмана.

Также Галделли и Гоффи продавали через Интернет поддельные часы Rolex — получив деньги, они отсылали покупателям посылки с солью.

A couple dubbed the "Italian Bonnie and Clyde" who impersonated the actor George Clooney to sell their clothing line have been arrested in Thailand https://t.co/rwe9dL9HO7 — CNN (@CNN) 17 июня 2019 г.

В 2014 году Галделли был приговорён итальянским судом к восьми годам и четырём месяцам лишения свободы, Гоффи — к шести годам и пяти месяцам тюремного заключения. После вынесения приговора пара покинула Италию и находилась в международном розыске по линии Интерпола.

Супруги, которых в полиции окрестили "итальянскими Бонни и Клайдом", были арестованы 15 июня на роскошной вилле в Паттайе. Галделли признался, что выдавал себя за Клуни, чтобы обманывать людей. Мужчину уже арестовывали в тайском курортном городе в 2014 году, но тогда ему удалось сбежать.

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