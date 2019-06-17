Таксист ограбил подполковника МВД и бросил его на трассе в Москве

Водитель оставил зампредставителя МВД РФ без служебных документов, денег, айпада и других вещей.

Зампредставителя МВД РФ в Китае стал жертвой ограбления в Москве — его обокрал таксист. Об этом Лайфу сообщили источники в правоохранительных органах.

Мужчина возвращался в Китай после отпуска на родине, он поймал такси ранним утром 14 июня у Кантемировской — камеры сняли кадры того, как он садится в машину. Спустя два часа дороги подполковнику стало плохо, пошла кровь из носа, таксист предложил выйти из машины и помочь промыть лицо. Но когда с умыванием покончили, водитель бросил своего пассажира на трассе, а сам уехал.

В машине остались несколько банковских карт, документы, среди которых были российское и китайское удостоверения и подарки. После подполковник обратился в полицию, и таксиста — 59-летнего уроженца Азербайджана — задержали.

Сотрудникам полиции водитель объяснил, что у него трудное финансовое положение. Документы своего пассажира он выкинул в мусорные баки. Все корочки найти не удалось. Также таксист признался, что отдал некоторые вещи бомжу, которого так и не разыскали. Себе он оставил айпад правоохранителя.

Теперь подполковник восстанавливает документы, а таксист отпущен под подписку о невыезде.

Ранее Лайф рассказывал, как сотрудница ФСБ заявила в полицию об ограблении. Женщина думала, что у неё в магазине украли рабочее удостоверение. Позже выяснилось, что сотрудница ФСБ оставила свою сумочку с документом в магазинной корзине.