Леся Рябцева может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы от эсеров

"Справедливая Россия" может выдвинуть бывшую помощницу главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Лесю Рябцеву кандидатом в депутаты Мосгордумы. Окончательное решение будет принято эсерами на конференции, которая пройдёт сегодня вечером.

— Если сегодня конференция её утвердит, то да, будет выдвигаться по 36-му округу, — сообщил РИА "Новости" председатель совета столичного отделения партии Александр Романович.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

При этом Рябцева в 2016 году рассказывала Лайфу о планах создать собственную партию.