Роскомнадзор удалил фейки о массовой драке в Чемодановке

Из соцсетей удалена недостоверная информация по массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом РИА "Новости" рассказали в Роскомнадзоре.

— Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей, — говорится в сообщении ведомства.

Оценить "вбросы недостоверной информации", касающейся массовой драки в Чемодановке, накануне призвал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона уверен, что фейковые данные могли распространять провокаторы, которые хотят посеять панику среди населения.

Как ранее писал Лайф, вечером 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка. В результате один человек погиб, четверо пострадали. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России, было задержано 15 участников конфликта.