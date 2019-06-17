Суд оставил в силе решение о передаче экс-супруге Грудинина 2/3 имущества

363

Ирина и Павел Грудинины. Коллаж и фото © LIFE

Московский областной суд подтвердил законность решения, обязавшего председателя совхоза им. Ленина Павла Грудинина передать две трети имущества бывшей жене Ирине, сообщает РАПСИ.

Решение Видновского городского суда от 23 апреля оставлено без изменения, — цитирует агентство слова собеседника.

Суд отклонил жалобу предпринимателя на решение, вынесенное в апреле.

Напомним, Ирина и Павел Грудинины официально развелись в июле 2018 года после 37 лет брака. Женщина заявляла, что доходы Павла Грудинина намного больше, чем он декларирует.

Лайф ранее рассказывал о том, что Павел Грудинин несколько лет жил на две семьи и завёл детей на стороне.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×