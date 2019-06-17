Суд оставил в силе решение о передаче экс-супруге Грудинина 2/3 имущества

Московский областной суд подтвердил законность решения, обязавшего председателя совхоза им. Ленина Павла Грудинина передать две трети имущества бывшей жене Ирине, сообщает РАПСИ.

— Решение Видновского городского суда от 23 апреля оставлено без изменения, — цитирует агентство слова собеседника.

Суд отклонил жалобу предпринимателя на решение, вынесенное в апреле.

Напомним, Ирина и Павел Грудинины официально развелись в июле 2018 года после 37 лет брака. Женщина заявляла, что доходы Павла Грудинина намного больше, чем он декларирует.

Лайф ранее рассказывал о том, что Павел Грудинин несколько лет жил на две семьи и завёл детей на стороне.