В России стало проще привлекать иностранцев к работе на WorldSkills

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает привлечение иностранцев к работе на чемпионатах по профессиональному мастерству Worldskills. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Устанавливается право организации, которая определяется Правительством РФ, привлекать и использовать иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на период подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству, — говорится в распоряжении лидера страны.

Теперь не требуется получение разрешения на работу или патента. Приглашение на въезд в нашу страну выдаётся без учёта соответствующей квоты.

Следующий чемпионат WorldSkills пройдёт в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

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