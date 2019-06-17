В России стало проще привлекать иностранцев к работе на WorldSkills

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает привлечение иностранцев к работе на чемпионатах по профессиональному мастерству Worldskills. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Устанавливается право организации, которая определяется Правительством РФ, привлекать и использовать иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на период подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству, — говорится в распоряжении лидера страны.

Теперь не требуется получение разрешения на работу или патента. Приглашение на въезд в нашу страну выдаётся без учёта соответствующей квоты.

Следующий чемпионат WorldSkills пройдёт в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.