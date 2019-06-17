Дорожники заасфальтировали дверь подъезда в Ноябрьске

Затея коммунальных служб пришлась по духу не всем: жители подъезда заверяют, что дождевая вода теперь будет стекать прямо в подъезд.

Дорожные службы Ноябрьска уложили асфальт в одном из дворов вплотную к двери подъезда, тем самым заблокировав вход. Соответствующий снимок появился в паблике "Злой Ноябрянин" во "ВКонтакте".

Подобный "креатив" жители заметили в доме 82А по улице Мира. Как отмечают пользователи Сети в комментариях, вторая дверь, которая отсутствует на снимке, тоже оказалась заблокирована, и её пришлось попросту снять.

Теперь, чтобы снова повесить дверь на петли, необходимо выдолбить уже остывший асфальт. Местные жители также негодуют, что дождевая вода теперь будет стекать прямо в подъезд.