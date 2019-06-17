Косметологу-самоучке, изуродовавшей 19 клиенток, дали пять лет колонии

Девушки после визита к "специалисту" получили деформацию губ, многочисленные некрозы и воспаления.

Косметолог-самоучка Наталья Коростелева, которая изуродовала 19 москвичек, получила 5,6 года колонии общего режима. Об этом сообщает Mash.

Женщина на протяжении девяти лет делала инъекции биополимерами, не имея специального образования и правильной подготовки. В результате у её клиенток деформировались губы, перестали работать мышцы, появились многочисленные некрозы и воспаления.

"Косметологические услуги" Коростелева предоставляла вместе со своими подельницами. Сания Яикбаева получила восемь месяцев условно с испытательным сроком 1 год, Екатерина Егорова приговорена к одному году условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Официально в деле значится 19 пострадавших — они получат компенсацию за моральный ущерб.

Как сообщалось ранее, в 2014 году Роспотребнадзор проверил работу "косметолога" и выявил многочисленные нарушения. В 2016 году стало известно, что на женщину завели дело. В беседе с Лайфом осуждённая заявила, что не считает себя виновной.