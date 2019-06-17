В Кирове "заботливый" вор обнёс магазин, проверяя реакцию продавщицы

Молодой человек уверяет, что хотел отнести деньги и сигареты на ближайший пост ППС.

В Кирове 17-летний молодой человек обнёс круглосуточный магазин, проверяя реакцию продавщицы. Пока женщина читала, подросток взял две пачки сигарет и вытащил из кассы около пяти тысяч рублей.

По словам продавца, она читала книгу в подсобке, услышала шум. Женщина увидела, что касса приоткрыта, из неё пропали деньги. После этого она нажала тревожную кнопку и попыталась сама задержать молодого человека.

Правоохранители быстро нашли подростка, который называет произошедшее "приколом", утверждая, что просто проверял реакцию женщины.

— Взял деньги, потом хотел отдать, а потом эта (продавщица. — Прим. Лайфа) заорала на меня, я ушёл. Вот за это задержали, — пояснил молодой человек.

Он говорит, что после "проверки" хотел отнести деньги и сигареты на ближайший пост ППС.

По факту случившегося организована проверка. Полицейские выясняют, может ли подросток быть причастен к другим подобным инцидентам.

Ранее Лайф рассказывал, как на Урале женщина с грудничком обокрала супермаркет.