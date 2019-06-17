Сомнолог назвал главное условие здорового сна

Оптимальная продолжительность сна у каждого человека своя. Об этом рассказал член общественной организации "Российское общество сомнологов" Павел Кудинов, комментируя открытие британских учёных, назвавших лучшим для сна промежуток с 21:45 до 6:55.

— Этот промежуток сна британские учёные не открыли, он был известен, потому что у нас генетически запрограммирована продолжительность сна. Поэтому я не могу сказать, что нужно спать именно так. Есть люди, кому нужно меньше времени, чтобы выспаться, а кому-то нужно больше восьми часов, — заявил эксперт НСН.

Специалист отметил, что основополагающим является соблюдение режима сна. Человек будет обеспечивать себе полноценный, обеспечивающий красоту сон, если будет просыпаться в одно и то же время, в том числе в выходные и праздничные дни.

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