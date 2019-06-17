Глава Пензенской области сообщил о стабилизации ситуации в Чемодановке

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Фото © www.pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка, добавив, что сейчас обстановка спокойная. Заявление главы региона опубликовано на сайте местного правительства.

По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная, — сообщил Белозерцев.

В Чемодановке пока остаётся два десятка сотрудников правоохранительных органов для поддержания правопорядка.

Как ранее писал Лайф, вечером 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка. В результате один человек погиб, четверо пострадали. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России, было задержано 15 участников конфликта.

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