Глава Пензенской области сообщил о стабилизации ситуации в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка, добавив, что сейчас обстановка спокойная. Заявление главы региона опубликовано на сайте местного правительства.
— По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная, — сообщил Белозерцев.
В Чемодановке пока остаётся два десятка сотрудников правоохранительных органов для поддержания правопорядка.
Как ранее писал Лайф, вечером 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка. В результате один человек погиб, четверо пострадали. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России, было задержано 15 участников конфликта.
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