Худрук саратовского ТЮЗа серьёзно пострадал после падения в оркестровую яму

В данный момент деятель культуры находится в тяжёлом состоянии в областной больнице.

Художественный руководитель саратовского Театра юного зрителя, народный артист России Юрий Ошеров серьёзно пострадал в результате падения в оркестровую яму. Об этом сообщает информационное агентство "Взгляд-инфо".

По последним данным, худрук упал в оркестровую яму во время репетиции на большой сцене. Поскольку прибывшие на место происшествия медики не смогли своими силами вытащить Ошерова, была вызвана группа спасателей. Они спустились в яму и при помощи верёвок и спецснаряжения подняли артиста.

На данный момент причины падения не установлены. Обстоятельства происшествия уточняются.

— Никто не знает, действительно ли Юрий Петрович упал в яму, как он вообще там оказался. И пока он сам не может объяснить, — цитирует издание министра культуры региона Татьяну Гаранину.

Тем временем состояние 76-летнего Ошерова оценивается как тяжёлое. Сейчас артист находится в местном отделении клинической больницы, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и находится без сознания, передаёт "Комсомольская правда".