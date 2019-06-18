Норма или катастрофа? Почему TikTok винят в распространении детской порнографии

Приложение TikTok безумно популярно среди подростков и детей. Правда, у надзорных органов к уникальному продукту уже есть претензии. Роскомнадзор начал проверку интернет-сервиса на наличие в нём детской порнографии. Лайф рассказывает, в чём состоит опасность сервиса и у кого ещё есть претензии ко "второму Ютубу".

Россия — не первая

Летом прошлого года TikTok заблокировали в Индонезии — за "содержание порнографии, прочего неприемлемого контента и богохульства". Впрочем, ограничение сняли довольно быстро. Разработчики TikTok вычистили из соцсети провокационный контент и открыли в Индонезии офис для поддержания связи с местным правительством.

В США тоже не всё гладко

В феврале Федеральная торговая комиссия (FTC) оштрафовал а китайский сервис на 5,7 миллиона долларов. Соцсеть обвинили в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в Интернете. TikTok без разрешения родителей собирала и распространяла личную информацию о детях младше 13 лет. Также FTC была встревожена тем, что в TikTok взрослые пытаются контактировать с детьми. Потенциальная опасность таких контактов усугублялась тем, что приложение показывало пользователей в радиусе 80 км.

FTC не только взыскала штраф, но и потребовала удалить все клипы с детьми младше 13 лет. Сразу после обнародования этого факта TikTok получила обновление, которое запрещает детям младше 13 лет публиковать свои клипы.

Жарче всего в Индии

Ещё в прошлом году местные СМИ обсуждали сексуализацию детей в комментариях. Издание Indiatimes утверждает , что под видео с маленькими девочками можно было найти неуместные отзывы, касающиеся внешности детей. Кроме того, Нитиш Чандан, руководитель проекта по борьбе с распространением детской порнографии, описал случаи, когда извращенцы выслеживали девочек в реальной жизни с помощью приложения. Оговоримся, что в первую очередь эти претензии направлены к другому популярному у подростков приложению — Kwai, но в том же контексте упоминается и TikTok.

В этом году конфликт обострился. В феврале министр информационных технологий одного из индийских штатов заявил , что популярность китайского приложения среди молодёжи чревата "культурным вырождением". Чиновник апеллировал не только к провокационному контенту, но и к травле и зависимости, которые, по его мнению, провоцировала TikTok.

Претензии министра были небезосновательными. В своё время в индийских СМИ широко разошлась новость, в которой сообщалось, что диспетчер телефона доверия рассказал , как за один день получил 36 звонков от детей и взрослых, пожаловавшихся на травлю из-за их видео в TikTok. В октябре прошлого года 23-летний индус бросился под поезд после того, как его затравили в соцсети из-за видео, в котором он оделся как женщина. Также СМИ долго обсуждали случай , когда 15-летняя девушка повесилась из-за ссоры с родителями на почве её привязанности к приложению.

Кульминацией стало то, что в апреле власти Индии добились удаления китайского сервиса из App Store и Google Play. Но, как и в случае с Индонезией, бан продлился недолго. TikTok вернулась в каталоги, так как разработчики пообещали быстрее реагировать на жалобы пользователей и изменили политику конфиденциальности.

В TikTok действительно есть порнография?

В странах, где блокировали TikTok, в обществе важную роль играют традиции. В той же Индонезии подавляющее большинство жителей исповедуют ислам. Вероятно, именно поэтому индонезийцам контент в приложении показался непристойным и развратным. Однако представитель толерантного общества едва ли увидит в TikTok порнографию или даже эротику.

Тем не менее трудно отрицать, что в китайской соцсети есть в какой-то степени провокационный контент с несовершеннолетними. Молодые девушки часто предстают перед зрителями с ярким макияжем, в верхе с глубоким декольте, коротких юбках или обтягивающих легинсах. При этом многие из них танцуют или принимают вызывающие позы. Но едва ли это порнография. Как минимум потому, что молодых девушек в коротких шортах и прозрачных топиках можно увидеть и на улице. Возможно, контент в TikTok довольно близко подобрался к грани допустимого, но он точно её не пересекает.

Во всяком случае, такой вывод напрашивается, если опираться на Уголовный кодекс РФ. Согласно ему , детской порнографией считаются материалы, которые демонстрируют полностью или частично обнажённые половые органы несовершеннолетнего. Также детское порно — это изображение ребёнка, совершающего либо имитирующего секс или иные действия сексуального характера. Туда же — изображение полового акта или иных сексуальных действий, совершаемых в отношении подростка или с его участием. Ничего из этого в TikTok нет.

А даже если и найдётся пользователь, которого возмутит яркий образ школьницы, то решать, порно ли перед ним или нет, не ему. И не журналистам, и даже не Роскомнадзору. Александр Юкша, адвокат, сказал Лайфу, что в отношении спорного контента должна проводиться специальная экспертиза. Именно она определяет степень откровенности контента. И только на основании этой оценки в отношении сервиса могут применяться какие-либо санкции.

Но это не значит, что TikTok чист

Негодование индусов по поводу неуместных комментариев под видео с девочками едва ли является локальной проблемой. Американское интернет-издание Motherboard провело небольшое расследование, в ходе которого обнаружило прослойку аудитории TikTok, которая именно что охотится за откровенными фотографиями и клипами подростков. В ходе подготовки текста они не раз сталкивались с жалобами молодых людей на то, что у них регулярно выпрашивают обнажёнку. Также они обнаружили аккаунты, которые готовы к обмену или продаже детского порно. Тревогу журналистов вызвало и то, что, исследуя соцсеть, они наткнулись на видео, автор которого просит обнажёнку и издаёт звуки мастурбации. Тут, к слову, отметим, что TikTok априори не допускает обмена контентом в личных сообщениях. Это похвально, но проблема эксплуатации детей в сервисе всё же есть.

TikTok, безусловно, в курсе этой и других перечисленных проблем. Например, в правилах сообщества соцсети указано, что сексуальная эксплуатация детей запрещена. При обнаружении такого контента сервис его удаляет либо жалуется в правоохранительные органы. Кроме того, TikTok оставляет за собой право удаления контента, который, по мнению модераторов, так или иначе компрометирует ребёнка. В первую очередь это касается откровенных клипов. "Наше сообщество — это не место для контента с порнографическим содержанием или контента, нацеленного на сексуальное удовлетворение. Если это что-то, что не может быть сделано или показано в общественном месте, не выкладывайте такой клип", — гласят правила сервиса.

Впрочем, наличие правил не означает, что TikTok никак не готова взаимодействовать с властями в ходе решения новых проблем, связанных с неподобающим контентом.

— Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом, и мы постоянно внедряем меры по защите от злоупотреблений. Мы используем ряд инструментов, связанных с нашей политикой, технологиями и модерацией для устранения несоответствующего контента или аккаунтов, включая режим ограниченного просмотра, фильтры и отчёты в приложении. Пользователи приложения также могут сообщить о неподобающем контенте или аккаунтах, которые нарушают правила сообщества TikTok. Кроме того, у нас есть ряд инструментов для распознавания потенциально проблемного поведения пользователей и принятия соответствующих мер, — объяснили Лайф в российском подразделении TikTok.

Не только TikTok

Стоит ещё отметить и то, что проблемы детской порнографии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних актуальны для всех онлайн-сервисов. Кому-то из них уже досталось от общественности, а кому-то только предстоит держать удар. Увы, обсуждение этих проблем кажется этапом, через который проходит любой успешный социальный проект. Сейчас черёд TikTok, поскольку он переживает пик своей популярности.