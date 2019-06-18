Норма или катастрофа? Почему TikTok винят в распространении детской порнографии
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Россия — не первая
Летом прошлого года TikTok в Индонезии — за "содержание порнографии, прочего неприемлемого контента и богохульства". Впрочем, ограничение довольно быстро. Разработчики TikTok вычистили из соцсети провокационный контент и открыли в Индонезии офис для поддержания связи с местным правительством.
В США тоже не всё гладко
В феврале Федеральная торговая комиссия (FTC) а китайский сервис на 5,7 миллиона долларов. Соцсеть обвинили в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в Интернете. TikTok без разрешения родителей собирала и распространяла личную информацию о детях младше 13 лет. Также FTC была встревожена тем, что в TikTok взрослые пытаются контактировать с детьми. Потенциальная опасность таких контактов усугублялась тем, что приложение показывало пользователей в радиусе 80 км.
FTC не только взыскала штраф, но и потребовала удалить все клипы с детьми младше 13 лет. Сразу после обнародования этого факта TikTok получила обновление, которое запрещает детям младше 13 лет публиковать свои клипы.
Жарче всего в Индии
Ещё в прошлом году местные СМИ обсуждали сексуализацию детей в комментариях. Издание Indiatimes, что под видео с маленькими девочками можно было найти неуместные отзывы, касающиеся внешности детей. Кроме того, Нитиш Чандан, руководитель проекта по борьбе с распространением детской порнографии, описал случаи, когда извращенцы выслеживали девочек в реальной жизни с помощью приложения. Оговоримся, что в первую очередь эти претензии направлены к другому популярному у подростков приложению — Kwai, но в том же контексте упоминается и TikTok.
В этом году конфликт обострился. В феврале министр информационных технологий одного из индийских штатов , что популярность китайского приложения среди молодёжи чревата "культурным вырождением". Чиновник апеллировал не только к провокационному контенту, но и к травле и зависимости, которые, по его мнению, провоцировала TikTok.
Претензии министра были небезосновательными. В своё время в индийских СМИ широко разошлась новость, в которой сообщалось, что диспетчер телефона доверия , как за один день получил 36 звонков от детей и взрослых, пожаловавшихся на травлю из-за их видео в TikTok. В октябре прошлого года 23-летний индус бросился под поезд после того, как его затравили в соцсети из-за видео, в котором он оделся как женщина. Также СМИ долго обсуждали , когда 15-летняя девушка повесилась из-за ссоры с родителями на почве её привязанности к приложению.
Кульминацией стало то, что в апреле власти Индии удаления китайского сервиса из App Store и Google Play. Но, как и в случае с Индонезией, бан продлился недолго. TikTok в каталоги, так как разработчики пообещали быстрее реагировать на жалобы пользователей и изменили политику конфиденциальности.
В TikTok действительно есть порнография?
В странах, где блокировали TikTok, в обществе важную роль играют традиции. В той же Индонезии подавляющее большинство жителей исповедуют ислам. Вероятно, именно поэтому индонезийцам контент в приложении показался непристойным и развратным. Однако представитель толерантного общества едва ли увидит в TikTok порнографию или даже эротику.
Тем не менее трудно отрицать, что в китайской соцсети есть в какой-то степени провокационный контент с несовершеннолетними. Молодые девушки часто предстают перед зрителями с ярким макияжем, в верхе с глубоким декольте, коротких юбках или обтягивающих легинсах. При этом многие из них танцуют или принимают вызывающие позы. Но едва ли это порнография. Как минимум потому, что молодых девушек в коротких шортах и прозрачных топиках можно увидеть и на улице. Возможно, контент в TikTok довольно близко подобрался к грани допустимого, но он точно её не пересекает.
Во всяком случае, такой вывод напрашивается, если опираться на Уголовный кодекс РФ. Согласно , детской порнографией считаются материалы, которые демонстрируют полностью или частично обнажённые половые органы несовершеннолетнего. Также детское порно — это изображение ребёнка, совершающего либо имитирующего секс или иные действия сексуального характера. Туда же — изображение полового акта или иных сексуальных действий, совершаемых в отношении подростка или с его участием. Ничего из этого в TikTok нет.
А даже если и найдётся пользователь, которого возмутит яркий образ школьницы, то решать, порно ли перед ним или нет, не ему. И не журналистам, и даже не Роскомнадзору. Александр Юкша, адвокат, сказал Лайфу, что в отношении спорного контента должна проводиться специальная экспертиза. Именно она определяет степень откровенности контента. И только на основании этой оценки в отношении сервиса могут применяться какие-либо санкции.
Но это не значит, что TikTok чист
Негодование индусов по поводу неуместных комментариев под видео с девочками едва ли является локальной проблемой. Американское интернет-издание Motherboard провело небольшое расследование, в ходе которого прослойку аудитории TikTok, которая именно что охотится за откровенными фотографиями и клипами подростков. В ходе подготовки текста они не раз сталкивались с жалобами молодых людей на то, что у них регулярно выпрашивают обнажёнку. Также они обнаружили аккаунты, которые готовы к обмену или продаже детского порно. Тревогу журналистов вызвало и то, что, исследуя соцсеть, они наткнулись на видео, автор которого просит обнажёнку и издаёт звуки мастурбации. Тут, к слову, отметим, что TikTok априори не допускает обмена контентом в личных сообщениях. Это похвально, но проблема эксплуатации детей в сервисе всё же есть.
TikTok, безусловно, в курсе этой и других перечисленных проблем. Например, в правилах сообщества соцсети указано, что сексуальная эксплуатация детей запрещена. При обнаружении такого контента сервис его удаляет либо жалуется в правоохранительные органы. Кроме того, TikTok оставляет за собой право удаления контента, который, по мнению модераторов, так или иначе компрометирует ребёнка. В первую очередь это касается откровенных клипов. "Наше сообщество — это не место для контента с порнографическим содержанием или контента, нацеленного на сексуальное удовлетворение. Если это что-то, что не может быть сделано или показано в общественном месте, не выкладывайте такой клип", — гласят правила сервиса.
Впрочем, наличие правил не означает, что TikTok никак не готова взаимодействовать с властями в ходе решения новых проблем, связанных с неподобающим контентом.
— Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом, и мы постоянно внедряем меры по защите от злоупотреблений. Мы используем ряд инструментов, связанных с нашей политикой, технологиями и модерацией для устранения несоответствующего контента или аккаунтов, включая режим ограниченного просмотра, фильтры и отчёты в приложении. Пользователи приложения также могут сообщить о неподобающем контенте или аккаунтах, которые нарушают правила сообщества TikTok. Кроме того, у нас есть ряд инструментов для распознавания потенциально проблемного поведения пользователей и принятия соответствующих мер, — объяснили Лайф в российском подразделении TikTok.
Не только TikTok
Стоит ещё отметить и то, что проблемы детской порнографии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних актуальны для всех онлайн-сервисов. Кому-то из них уже досталось от общественности, а кому-то только предстоит держать удар. Увы, обсуждение этих проблем кажется этапом, через который проходит любой успешный социальный проект. Сейчас черёд TikTok, поскольку он переживает пик своей популярности.
Facebook просто знает, что на его сайте есть детское порно, и на этот случай у него есть я для пользователей. Про сексуализацию детей на YouTube мы недавно писали . Расследование Лайфа про распространение детской порнографии во "ВКонтакте" можете прочесть . Telegram в прошлом из App Store из-за детской порнографии. Не так давно и WhatsApp с этой же проблемой.
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