Пилотов сгоревшего SSJ-100 отстранили от полётов из-за стресса

Командиров экипажа сгоревшего лайнера не пускают за штурвал, пока они не пройдут лечение.

Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 компании "Аэрофлот" временно отстранены от полётов, потому что испытали стресс. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

— Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал. <...> Им предстоит пройти курс лечения, восстановления. Пока преждевременно говорить о том, смогут ли они вернуться за штурвал и когда это произойдёт, — сказал источник.

Отметим, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) до сих пор расследует причины катастрофы. По данным "Интерфакса", выяснение обстоятельств может занять не меньше года. Нужны не только дополнительные экспертизы, но и анализ биографий и компетенций пилотов, показания пассажиров, членов экипажа и другие сведения.

Напомним, промежуточный отчёт МАК был готов 14 июня. Его объём — 104 страницы, но в документе не хватает нескольких деталей. Сегодня в отчёте нашли объяснение, почему при трагедии 5 мая так быстро сгорел салон воздушного судна, в результате ЧП погиб 41 человек.