"Чернобыльский дайвер" Алексей Ананенко указал на неточности в сериале от HBO

Оказалось, что никакой защитной амуниции на ликвидаторах не было, а наверху никто не встречал их аплодисментами, как это было показано в фильме.

Алексей Ананенко входил в число тех самых "чернобыльских дайверов", которые спускались под разрушенный взрывом четвёртый реактор ЧАЭС. Подвигу его команды посвящён почти целый эпизод в сериале "Чернобыль" от HBO. Легендарный ликвидатор тоже познакомился с лентой и нашёл некоторые несоответствия, передаёт The Sunday Times.

Прежде всего, по словам Ананенко, он и его товарищи (начальник смены Борис Баранов и инженер турбины Валерий Беспалов) отнюдь не были добровольцами: им пришлось спуститься в шлюз, наполненный радиоактивной водой, по приказу высокого начальства.

— Мне приказали пойти туда, и потому я пошёл, — прокомментировал "чернобыльский дайвер".

Дальнейшие события, по словам Ананенко, развивались намного быстрее, чем это было показано в сериале. Никакой экипировки или баллонов с кислородом у "водолазов" не было — только прорезиненные костюмы и респираторы. Троица достаточно быстро оказалась внизу, справилась с вентилями и сразу же выбралась обратно. И, выбравшись на поверхность, никто из них не услышал аплодисментов, а другие ликвидаторы буднично вернулись к своей работе.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.

Подробнее о том, как отреагировали ликвидаторы на сериал "Чернобыль", читайте здесь.

А тут смотрите репортаж Лайфа прямиком из зоны отчуждения.