В Таиланде россиянин умер от алкогольного отравления у полицейского участка

В Таиланде россиянин умер от шока, вызванного алкогольным отравлением. Мужчина был найден в бессознательном состоянии у полицейского участка, сообщает The Phuket News.

Как рассказали правоохранители, 38-летний мужчина отказался покинуть отель после того, как его время пребывания в нём закончилось. Сотрудникам гостиницы не удалось выселить мужчину, спустя два дня они обратились в полицию.

Россиянин был доставлен в участок, где стражи порядка решили дать ему проспаться, так как он был пьян. Вскоре мужчина пропал. Его нашли в бессознательном состоянии на улице. Мужчину доставили в госпиталь, где врачи констатировали его смерть.

Предварительной причиной гибели россиянина называют вызванный алкогольным отравлением шок.

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