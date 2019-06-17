Подмосковная семья заразилась клещевым энцефалитом из-за козьего молока

При этом клещами покусан никто не был — в период массового нападения членистоногих вирус может находиться в организме животных, а затем инфекция попадает в молоко.

Роспотребнадзор зафиксировал случаи заражения клещевым энцефалитом из-за употребления сырого козьего молока. Как сообщается на сайте ведомства, такую болезнь подхватила семья в одном из районов Московской области.

Отмечается, что возбудитель энцефалита был обнаружен в пробах молока. В то же время, как добавили в Роспотребнадзоре, в районе проведена обработка территории против клещей и грызунов. Ситуация находится под контролем. Что касается пострадавшей семьи, то все её члены готовятся к выписке.

В ведомстве также настоятельно рекомендовали не пить сырое молоко, а также изготовленные из него продукты. По словам экспертов, в период массового нападения клещей вирус может находиться в организме животных, а затем инфекция попадает в молоко.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по защите от клещей.