На Чукотке Ми-8 с 14 пассажирами на борту задымился из-за короткого замыкания

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На Чукотке вертолет Ми-8, на борту которого было 14 пассажиров и три члена экипажа, задымился после короткого замыкания. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

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