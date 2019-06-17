Зеленский назвал женщин туристическим брендом Украины

Кроме того, глава государства отметил стремительное развитие в области IT-индустрии в Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что брендом страны является не только сельское хозяйство и металлургия, но и красивые украинские люди, в особенности женщины. Об этом политик сообщил во время официального визита в Париж и посещения бизнес-инкубатора Station F.

Говоря о том, чем знаменита Украина, Владимир Зеленский упомянул сельское хозяйство как отрасль экономики, металлургию — как промышленную отрасль и шахтёрский промысел. Кроме того он отметил, что Незалежная среди туристов славится красивыми женщинами.

— Туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это всё есть и остаётся нашим брендом, — добавил политик.

Также Зеленский подчеркнул, что в стране очень быстро развивается и IT-индустрия. По данным главы государства, на сегодняшний день на Украине в этой сфере занято около 150 тысяч работников.

Напомним, что лидер Незалежной прибыл во Францию, где посетил крупнейший в мире стартап-центр Station F, где новые развивающиеся компании строят свой бизнес на основе инновационных идей.

В рамках визита, как это планировалось ранее, Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.