Лидер "Кар-Мэн" отказался от дочери, которая прозябает в нищете

Внучку Сергея Лемоха воспитывает прабабушка — они живут вдвоём на 16 тысяч рублей в месяц.

Дочь секс-символа 90-х Сергея Лемоха Людмила, страдавшая от алкогольной зависимости, прошла курс реабилитации и мечтает наладить контакт с отцом. Однако лидер группы "Кар-Мэн" не хочет видеть ни её, ни шестилетнюю внучку, с которой никогда не встречался.

— Мы на 16 тысяч живём вдвоём: за газ оплати, за свет оплати. Справляемся, а куда деваться-то, — рассказывает бабушка Людмилы, которая воспитывает правнучку.

Дочь Лемоха признаётся, что ей хочется внимания от отца.

— Ну хотя бы просто общаться. Хотя бы с ребёнком там моим познакомился, общался, — говорит Людмила.

Связаться с Сергеем Лемохом Лайфу не удалось. Представитель музыканта ситуацию комментировать не стал.