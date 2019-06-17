Макрон заявил, что для встречи лидеров "нормандской четвёрки" пришло время

По словам французского лидера, встреча глав государств и правительств может состояться в Париже.

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что пришло время провести переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств. Соответствующее заявление президент Франции сделал на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

— В определённый момент встреча глав государств и правительств в "нормандском формате" может состояться в Париже, чтобы зафиксировать прогресс, достигнутый сторонами, — отметил он.

Макрон также отметил, что Париж и Берлин готовы способствовать налаживанию диалога между Украиной и Россией.

Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь назвал конкретные шаги, которые надо предпринять для возобновления переговоров в "нормандском формате".

— По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск, построить мост в Станице Луганской, — заявил украинский президент.

Последняя встреча "нормандской четвёрки" на высшем уровне состоялась 19 октября 2016 года в Берлине, а министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции проводили консультации 29 ноября того же года в Минске. После этого лидеры связывались по телефону.