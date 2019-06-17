Бывший президент Египта Мурси умер во время судебного заседания

Скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Ему было 67 лет. О кончине политика сообщает канал Extra News.

По данным СМИ, Мурси скончался во время судебного заседания по делу о шпионаже, где проходил главным обвиняемым. Сначала он потерял сознание, судья объявил перерыв для оказания помощи, однако медики констатировали смерть бывшего лидера Египта.

Мурси возглавлял Египет с 30 июня 2012-го по 3 июля 2013 года. Его отстранили от власти во время военного переворота, после чего арестовали. Меж тем в июне 2016 года его приговорили к пожизненному лишению свободы, в декабре 2017-го назначили ещё три года. Однако затем кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение "из-за пробелов в доказательной базе".