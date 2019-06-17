Путин назначил внука Громыко послом России в Мали

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Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Алексей Дульян, который занимал этот пост ранее, освобождён от должности другим указом.

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Громыко, внука советского дипломата, бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мали. Указ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Громыко Игоря Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мали, — говорится в указе.

Алексей Дульян, ранее занимавший пост посла, освобождён от обязанностей другим указом президента РФ.

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