Путин назначил внука Громыко послом России в Мали

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Громыко, внука советского дипломата, бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мали. Указ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Назначить Громыко Игоря Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мали, — говорится в указе.
Алексей Дульян, ранее занимавший пост посла, освобождён от обязанностей другим указом президента РФ.
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