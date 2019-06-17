СМИ: Силовики подтвердили зарубежные кибератаки на РФ

Речь идёт о транспортной, банковской и энергетической сферах. Все эти попытки видны, они фиксируются и успешно нейтрализуются.

Зарубежные спецслужбы пытаются атаковать российские системы управления инфраструктурой. Это ТАСС подтвердил источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, комментируя статью The New York Times об активизации спецслужб США.

Такие действия собеседник агентства характеризует как "элементы кибервойны". Он отмечает, что речь идёт о транспортной, банковской и энергетической сферах. Все попытки российские силовики видят, фиксируют и нейтрализуют.

Напомним, газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России. Утверждение опроверг американский лидер Дональд Трамп, назвав авторов врагами народа и указав, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически госизменой некогда великой газеты".