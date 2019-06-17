В Геленджике туристка ночью вышла из палатки и упала с 20-метровой скалы

В кемпинге "Голубая бездна" в Краснодарском крае 51-летняя туристка из Хабаровска вышла ночью из палатки и, оступившись, скатилась с 20-метрового обрыва на каменистый берег моря. Об этом рассказали в отряде "Кубань-Спас".

Пострадавшую увидели прохожие, они вызвали спасателей. Женщину подняли наверх по крутому склону с помощью альпинистского снаряжения и носилок.

При падении туристка сломала руку, также жаловалась на боли в позвоночнике. Спасатели передали её врачам скорой помощи.

Ранее Лайф сообщал, что в Сочи мотоциклист выжил после падения с 20-метрового обрыва.