СЖР просит Бастрыкина взять под контроль дела осуждённых за хранение наркотиков

Союз журналистов России обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дел журналиста из Иваново Андрея Евгеньева и студента из Москвы Никиты Михеенко, осуждённых по статье 228 УК РФ о сбыте наркотиков. Обращение размещено на сайте СЖР.

— Союз журналистов России обращается к Вам, уважаемый Александр Иванович, с настоятельной просьбой взять дела Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко под свой личный контроль, довести расследование до конца в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах, — сказано в письме.

Как подчёркивается, за судьбой Евгеньева и Михеенко Союз журналистов пристально следит с декабря 2017 года. В СЖР отмечают, что Управление собственной безопасности МВД России по Москве после проведения проверки подтвердило факты избиения осуждённых в ОВД "Щукино".

После этого СКР возбудил уголовное дело. В СЖР считают, что в расследовании "наметились явные пробуксовки".

— Тем не менее мы надеемся, что в случае если факт избиения Евгеньева и Михеенко в ОВД "Щукино" будет подтверждён в ходе следствия и по этому делу будет вынесено судебное решение, то появится возможность в связи со вновь открывшимися обстоятельствами пересмотреть приговоры Евгеньеву и Михеенко. Если эти люди невиновны, то наша обязанность — добиться их реабилитации, — говорится в обращении председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва.

Как уточняется, дела Евгеньева и Михеенко похожи на дело Ивана Голунова, обвинения с которого были сняты в связи с недоказанностью.