Коллекторов впервые накажут за моральное давление на должника

Жительница Омска пожаловалась на компанию по взысканию долгов судебным приставам, и те ей помогли.

"Национальная служба взыскания" заплатит 50 тысяч рублей штрафа за то, что оказывала психологическое давление на жительницу Омска. Это первый в истории случай, когда коллекторы поплатятся за то, как ведут себя с должниками. Об этом сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

Приставы проверили коллекторов после жалобы на фирму по взысканию долгов от омички. Женщина предоставила специалистам записи телефонных разговоров. Коллекторы угрожали, что привлекут органы внутренней власти, ОВД, СМИ, и к ней в дом обязательно нагрянут органы опеки.

В итоге приставы составили административный протокол, арбитражный суд признал коллекторов виновными. Они написали жалобу, но её не удовлетворили. Решение суда вступило в законную силу.

Между тем количество должниц в России увеличивается. Всё больше женщин должны своим супругам алименты.