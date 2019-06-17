Врачи предупредили о смертельной опасности скрытых аллергенов

Анафилактические реакции у аллергиков могут вызвать даже несколько семечек на хлебе.

Скрытые аллергены представляют наибольшую опасность для людей, подверженных аллергическим реакциям. Об этом Лайфу рассказала заведующая научно-консультативным отделением клиники Института иммунологии России, аллерголог, доктор медицинских наук Людмила Лусс.

Скрытые аллергены, то есть те вещества, которые содержатся в продуктах, хотя не заявлены в составе, представляют самую большую опасность для людей с тяжёлыми системными аллергическими реакциями, поскольку у таких людей может быть сильная аллергия на определённые компоненты, вроде семечек в хлебе, которые обычно не указывают в перечне ингредиентов. Это может привести к анафилактической реакции.

— Они [анафилактические реакции. — Прим. Лайфа] тем и отличаются, что даже при оказании своевременной и адекватной помощи человек всё равно может умереть, это тяжёлая реакция, — заявила Лусс.

Поэтому, по мнению эксперта, предотвратить такие быстрые аллергические реакции, представляющие опасность для жизни, можно одним лишь способом — знать, что такая аллергия у человека есть.

Лайф ещё три года назад писал об одном из случаев тяжёлой анафилактической реакции — сегодня о нём написали многие российские СМИ. Тогда 20-летняя жительница канадского города Монреаль Мириам Дюкре-Лемей умерла после того, как бойфренд поцеловал её на ночь.

Причиной смерти девушки стала астма и острая аллергия на арахис. Юноша об этом не знал и незадолго до рокового свидания съел бутерброд с арахисовым маслом. При встрече влюблённые начали целоваться, после чего у Мириам начался приступ удушья.

К сожалению, девушке не помогли ни специальный ингалятор, ни реанимационные действия медиков. Девушка скончалась от асфиксии.