Генконсульство подтвердило информацию о гибели 13-летней россиянки в Испании

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Тело ребёнка с перерезанным горлом было найдено в городе Матаро. Результаты судмедэкспертизы исключили версию о суициде.

Генеральное консульство России в Барселоне подтвердило, что в Испании была найдена мёртвой несовершеннолетняя девочка из РФ.

В настоящее время полиция ведёт следствие. Все материалы дела переданы в следственный суд № 3 Матаро, — цитирует ТАСС сотрудника российского дипломатического представительства.

Ранее Лайф сообщал, что в Каталонии было найдено тело 13-летней россиянки с признаками насильственной смерти. По данным полиции, она жила вместе с мамой и 15-летним братом. Несколько дней назад мать девочки уехала из Испании. Правоохранители устанавливают местонахождение брата россиянки.

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