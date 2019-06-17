Минэнерго и ФАС проверят цены на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке

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Фото © Pixabay/Skitterphoto

Минэнерго и ФАС России проверят информацию о резком подорожании топлива на независимых АЗС в Сибири и на Дальнем Востоке. Соответствующее распоряжение уже дано правительством. Об этом сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Он отметил, что если нарушения и будут найдены, то они будут единичными.

— В целом компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок, — процитировало ТАСС Илью Джуса.

Ранее проверить информацию о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке Дмитрию Козаку поручил премьер Дмитрий Медведев.

Как сообщал Лайф, в ряде регионов бензин с начала июня подорожал на 25 копеек.

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