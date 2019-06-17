ООН рассказала, сколько людей будет жить на Земле в 2050 году

Темпы демографического роста будут сильно различаться в зависимости от регионов.

Число жителей планеты через 30 лет увеличится на 2 млрд и достигнет 9,7 млрд человек. Такие данные приводит Организация Объединённых Наций (ООН) в своём докладе, передаёт РИА "Новости".

— Население мира, как ожидается, увеличится на 2 млрд человек в ближайшие 30 лет — с 7,7 млрд в настоящее время до 9,7 млрд в 2050 году, — говорится в сообщении.

При этом к концу столетия население Земли может достичь 11 млрд. Тем временем более половины прогнозируемого роста до 2050 года обеспечат всего девять стран: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.

Кроме того, согласно прогнозам, через восемь лет Индия обгонит Китай в рейтинге самых густонаселённых стран.

Ранее Лайф писал, что в России названы регионы — лидеры по рождаемости и смертности.