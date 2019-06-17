Пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail

Пользователи почтового сервиса Gmail жалуются на сбои в работе системы, проблемы наблюдаются по всему миру, следует из сообщений на сайте DownDetector.

Как отмечается, больше всего о проблемах сообщают жители Австрии, Бразилии, Германии и Соединённых Штатов. В России значительного числа сбоев не зафиксировано.

Юзеры испытывают проблемы с получением сообщений (42%), авторизацией (40%) и работой сайта (16%).

Ранее Лайф писал, что Gmail научился составлять письма вместо людей.