Известный байкер Дэдпул погиб в ДТП с "газелью"

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городской черте около четырёх утра.

В городе Гомель, расположенном на востоке Белоруссии, погиб известный 27-летний байкер по прозвищу Дэдпул. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошёл ранним утром в пятницу, 14 июня, на трассе Р-150, соединяющей Гомель и Хутор. В тот момент, когда водитель мотоцикла Suzuki ехал по мосту через реку Сож, произошло столкновение с автомобилем ГАЗ, который шёл в попутном направлении. За рулём "газели" сидел 46-летний водитель.

При ударе мотоциклист получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте ДТП.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Проверяется информация о том, что мотоциклист мог быть пьян во время аварии.