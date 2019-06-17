В Армении нашли похищенную более 25 лет назад картину Левитана

В Армении правоохранители нашли украденную более 25 лет назад картину русского художника Исаака Левитана. Полотно было похищено вместе с другими произведениями искусства из Национальной галереи, сообщили в Службе нацбезопасности страны.

Картину конфисковали во время попытки двух граждан Армении продать её и полотно кисти Матиаса Брасау "Охотник".

Как рассказали в ведомстве, в 2012 году по итогам проверки в Национальной галерее СК Армении возбудил уголовное дело о краже в период с 1951 по 1992 год более десятка экспонатов, в числе которых и была работа Левитана "Этюд. Весенний пейзаж". Преступление не было раскрыто, а дело приостановили. Теперь следователи выявляют лиц, причастных к краже.

Подобные массовые пропажи в Национальной галерее Армении происходят не впервые — Лайф рассказывал о бесследном исчезновении 626 экспонатов стоимостью около $240 тысяч.