Адвокат сообщил, когда Кокорина и Мамаева переведут в колонию

Адвокат полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста и его друга Александра Кокорина в колонию. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

— Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух, будет решаться, куда их будут этапировать, — заявил Бушманов.

Кроме того, адвокат напомнил, что, согласно правилам ФСИН, информация о том, куда отправят Кокорина и Мамаева, будет известна после прибытия осуждённых в места лишения свободы. До того момента данная информация не разглашается.

Ранее Лайф писал, что футболист Павел Мамаев и его друг Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая друзьям-футболистам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Адвокаты Павла Мамаева подали апелляционную жалобу на приговор суда.

При этом недавно стало известно, что Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.