В Boeing допустили возможность переименования лайнеров 737 MAX

Американская корпорация Boeing не исключает возможности изменения названия самолётов 737 MAX в связи с последствиями для репутации после двух катастроф лайнеров этой серии. Об этом в интервью Bloomberg на полях международного авиакосмического салона в Ле-Бурже сообщил главный финансовый директор Boeing Грег Смит.

— Я бы сказал, что мы открыты для любого рода вводных. Мы стремимся сделать то, что нам нужно сделать, чтобы восстановить её (репутацию. — Прим. Лайфа). Если это означает изменение бренда для его восстановления, то мы этим займёмся. В другом случае мы будем решать проблемы по мере их приоритетности, — заявил Смит.

Осенью прошлого года у берегов Индонезии рухнул Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air. В марте этого года упал такой же самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines. Полёты Boeing 737 Max были приостановлены по всему миру.